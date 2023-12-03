В Мюнхене более 500 авиарейсов отменят из-за непогоды

Около 560 авиарейсов из 880 запланированных будут отменены в аэропорту Мюнхена в воскресенье, 3 декабря, Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Пассажиров попросили проверить статус своего рейса перед поездкой.

В мюнхенском аэропорту добавили, что хотя выполнение полетов частично возобновилось в 6:00 по местному времени (8:00 мск), ограничения на авиасообщение по-прежнему будут действовать.

Авиасообщение было временно приостановлено из-за сильного снегопада в Баварии. Сотням пассажиров пришлось провести ночь в аэропорту Мюнхена.

Другие аэропорты также ощутили на себе последствия закрытия Мюнхена. Например, воздушные гавани Франкфурта и Нюрнберга принимали самолеты, которые больше не могли лететь в столицу Баварии.

Ранее москвичей предупредили о мощном снегопаде и метели в воскресенье, 3 декабря.