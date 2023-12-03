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После сильного снегопада аэропорт Мюнхена снова заработал

Аэропорт Мюнхена возобновил работу с ограничениями после сильного снегопада

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Louisa Off/Reuters

Аэропорт Мюнхена в Германии возобновил работу с ограничениями после сильного снегопада. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«С воскресенья, 3 декабря, в Мюнхене снова взлетают и приземляются самолеты», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, на авиасообщения по-прежнему будут распространяться ограничения.

Пассажирам советуют проверять статус своего рейса перед полетом, отмечается в материале.

Сильный снегопад 2 декабря вечером парализовал большую часть юга Германии, в том числе железнодорожное движение. До мюнхенского центрального вокзала невозможно было добраться, многие региональные поезда отменили.

До этого москвичей предупредили о мощном снегопаде и метели в воскресенье.

Ранее экоактивисты приклеили себя к летным полям аэропортов в Берлине и Мюнхене.

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