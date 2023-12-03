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Паромы в Керчи возобновили работу

Минтранс Крыма: Керченская паромная переправа возобновила работу

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Керченская паромная переправа вновь начала работу после ночного перерыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко.

«В 07:15 [мск] работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал министр.

Паром прекратил работу 2 декабря в 17:35 мск. Как объяснял Лукашенко, переправу могут закрывать из-за непогоды. Кроме того, паром работает только в светлое время суток из-за антитеррористических мероприятий в море.

В ноябре Керченскую паромную переправу временно закрывали из-за шторма. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Стихия оставила без света порядка 2 млн граждан в Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

1 декабря паромы в Керчи также переставали работать из-за погодных условий.

Ранее МЧС рассказало о ликвидации последствий шторма в Крыму.

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