Паромы в Керчи возобновили работу

Керченская паромная переправа вновь начала работу после ночного перерыва. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минтранса Крыма Николай Лукашенко.

«В 07:15 [мск] работа Керченской паромной переправы возобновлена», — написал министр.

Паром прекратил работу 2 декабря в 17:35 мск. Как объяснял Лукашенко, переправу могут закрывать из-за непогоды. Кроме того, паром работает только в светлое время суток из-за антитеррористических мероприятий в море.

В ноябре Керченскую паромную переправу временно закрывали из-за шторма. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Стихия оставила без света порядка 2 млн граждан в Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

1 декабря паромы в Керчи также переставали работать из-за погодных условий.

Ранее МЧС рассказало о ликвидации последствий шторма в Крыму.