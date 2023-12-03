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В МВД Франции раскрыли подобности нападения в Париже

Reuters: глава МВД Франции заявил, что жертвами нападения в Париже стали туристы

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Global Look Press

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал, что жертвами нападения в Париже стали туристы. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, погибшим оказался гражданин Германии. Еще двое раненых также являются туристами.

«Подозреваемый в нападении в Париже напал на туристов... Погибший при нападении был гражданином Германии», — поделился Дарманен.

Отмечается, что напавший является гражданином Франции 1997 года рождения. Мужчина страдает от психических расстройств. Также он известен приверженностью радикальному исламизму. Он напал на туристов на набережной Гренель, недалеко от Эйфелевой башни.

В ноябре во Франции начались беспорядки после убийства 16-летнего подростка, причиной которого могла стать расовая принадлежность. В ходе акций протеста были задержаны 20 человек.

Ранее в Сибири хозяйка алабая напала на женщину, сделавшую ей замечание.

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