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В Калуге арестовали одного из похитителей восьмилетней девочки

СК: один из подозреваемых в похищении девочки в Калужской области арестован

В Калуге по решению суда сроком на два месяца арестован один из четверых подозреваемых в похищении восьмилетней девочки. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России в Telegram-канале.

«В ближайшие два месяца 40-летний ранее судимый мужчина будет содержаться в следственном изоляторе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ходатайства относительно других фигурантов дела продолжают рассматриваться.

До этого сообщалось, что в Калужской области задержали четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки. Второклассницу украли недалеко от дома 29 ноября, когда она возвращалась из школы, и потребовали от ее матери выкуп — 1,5 млн рублей в криптовалюте. Девочку искали больше суток. Она рассказала, что сперва похитители отвезли ее в неизвестную квартиру, но затем по каким-то причинам отпустили.

Telegram-канал Shot сообщил, что похитители 8-летней второклассницы из Козельска в Калужской области жили шведской семьей.

Ранее похищенная девочка из Козельска пожаловалась похитителям на невкусную еду.

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