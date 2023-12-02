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На всей территории Украины отменена воздушная тревога

На всей территории Украины спустя два часа отменена воздушная тревога

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Shutterstock

На всей территории Украины отменена воздушная тревога, которая была введена почти на два часа. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Отмечается, что сирена в Киеве сработала в 13:07 по московскому времени, а через две минуты — по всей стране.

Ранее сообщалось, что зона воздушной тревоги распространилась на все области Украины, в том числе на Киев. По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены тревоги слышны в Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях. Эти регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Перед этим серия взрывов раздалась в городе Днепр на юго-востоке Украины.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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