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В доме в Эдинбурге произошел мощный взрыв

Sky News: в доме в Эдинбурге произошел взрыв, слышный за километры

Сильный взрыв, который было слышно за несколько километров от эпицентра, произошел в жилом доме в шотландском Эдинбурге. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным телеканала, инцидент произошел 1 декабря около 22:30 по местному времени (1:30 субботы мск), фото с места происшествия свидетельствуют о полном разрушении дома. После взрыва были спасены два человека.

Как передает Sky News, взрыв был настолько сильным, что его было слышно «за мили». Соседи заявили, что их дома сотряслись.

1 декабря в городе Волжский в Волгоградской области произошел взрыв газа в жилом доме.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома в Кировском районе города на Привокзальной площади. Перед происшествием местные жители заметили трещину в наружной стене строения.

До этого сообщалось, что часть четырехэтажного здания обрушилась на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области.

Ранее на Урале жителей домов напугал взрыв, устроенный подростками.

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