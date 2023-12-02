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Выдра напала на женщину во время сплава по реке и изуродовала ей лицо

The Sun: в США выдра напала на женщину во время сплава и искусала ей лицо

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Kennedy News

В штате Монтана врачи спасли женщину, на которую напала выдра, животное едва не отгрызло американке ухо и изуродовало лицо. Об этом сообщает The Sun.

37-летняя Джен Ройс в свой день рождения отправилась с подругами в сплав по реке. В какой-то момент на лодку женщин напала дикая выдра. Животное набросилось на американку и пыталось затащить ее под воду, зверь изуродовал женщине лицо и едва не отгрыз ухо.

Пострадавшую сумели вытащить из воды подруги, она почти месяц провела в больнице, пять часов медики делали ей пластическую операцию.

Американка призналась, что страх выдр остался у нее навсегда, женщина посещает психотерапевта и пытается бороться с кошмарами, которые мучают ее каждую ночь.

Ранее бешеная выдра 41 раз укусила посетителя парка.

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