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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Гидрометцентр РФ: в Москве в субботу ожидается до -7°С

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Илья Питалев/РИА Новости

В субботу, 2 декабря, в Москве ожидается до -7°С, гололедица и небольшой снег. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, днем в столице будет от -5°С до -7°С. В ночь на воскресенье может похолодать до -10°С. Возможен небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье днем будет от -4°С до -9°С. Ночью столбик термометра может опуститься до -13°С. Ожидается южный ветер 4-9 м/с.

До этого в столичном МЧС объявили 3 декабря штормовое предупреждение. Граждан призвали сохранять бдительность при управлении транспортными средствами, парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Также во время действия штормового предупреждения нельзя укрываться под деревьями и оставлять детей без присмотра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что на российские регионы надвигаются аномальные холода.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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