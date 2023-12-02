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Задержан экс-министр транспорта Чувашии

Силовики задержали бывшего министра транспорта Чувашии Осипова

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Силовики задержали экс-министра транспорта Чувашии Владимира Осипова, передает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы республики.

29 сентября стало известно, что в минтрансе и минфине Чувашии прошли обыски и выемка документов. Как заявляли в правоохранительных органах, мероприятия были связаны со строительством и ремонтом дорог на территории региона.

2 октября сообщалось, что Осипов ушел в отставку после обысков в минтрансе республики.

20 ноября был задержан заместитель директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексей Яковлев.

До этого суд в Москве арестовал замминистра внутренних дел по Республике Дагестан и начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий. Следователь заявила в Басманном суде Москвы, что Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 млн рублей.

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.

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