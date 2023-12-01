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Госдума готовит возвращение в школы уроков труда

РИА Новости: уроки труда могут вернуться в школы с 1 сентября 2024 года

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Кирилл Каллиников/ РИА Новости

С 1 сентября 2024 года в российских школах могут ввести обязательные уроки труда. Об этом сообщает РИА Новости.

Положение об обязательных уроках труда содержится в тексте поправок к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах.

«Пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона (об обязательных уроках труда. — Ред.) вступает в силу с 1 сентября 2024 года», — говорится в тексте документа.

17 ноября Госдума приняла в первом чтении проект о запрете телефонов на уроках в школах. Сообщалось, что в результате нововведения школьники смогут использовать на уроках смартфоны только с разрешения преподавателей, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни.

В мае министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ведомство прорабатывает возможность возвращения в школы уроков труда. Он отметил, что название урока — «Труд и технологии» — говорит о том, что дети получат возможность «проявить себя, сделать что-то своими руками».

Ранее россияне ответили, пригодились ли им уроки труда в школе.

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