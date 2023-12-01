МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве на 3 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по Москве.

На этом фоне граждан призвали сохранять бдительность при управлении транспортными средствами, парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

До этого синоптик Тишковец предупредил о сильнейшем за десятки лет снегопаде в Москве.

Согласно прогнозам синоптика, в субботу, 2 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода, ночью выпадет кратковременный снег, днем осадки прекратятся. На следующий день город атакует южный циклон, после полудня начнется обильный снегопад, который принесет около 1/3 осадков от месячной нормы, прогнозируется метель с ухудшением видимости до 300-500 метров и рост высоты сугробов с 18 до 27-30 см, что близко к рекорду высоты снежного покрова.

Ранее в МЧС заявили о трудностях при тушении пожара на рынке в Ростове-на-Дону.