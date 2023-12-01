В госполиклинике у россиянина отказались брать назначенный врачом анализ

В одной из городских поликлиник Новосибирска местному жителю отказали в заборе анализов, которые ему назначил врач, так как у медицинского учреждения закончился контракт с лабораторией на анализы. Об этом сообщает издание Ngs.ru.

Как рассказал 33-летний мужчина, 1 декабря он пришел в поликлинику №16, чтобы сдать анализы, на которые его направил эндокринолог. Но в услуге ему отказали.

«Я сказал, что не выйду, пока не примут мои анализы и не объяснят причину отказа, медсестра позвала врача, который объяснил, что у них закончился договор с лабораторией», — поделился собеседник издания.

В поликлинике СМИ объяснили, что такая ситуация произошла впервые, ее причина в высокой сезонной заболеваемости ОРВИ, что привело к увеличию количества сдаваемых пациентами анализов. Представитель медицинской организации рассказал, что поликлиника заключает договор с лабораторией на конкретный объем анализов, который просчитывается с оглядкой на примерные объемы анализов, забранных в предыдущем году.

Сейчас поликлиника заключает новый договор с лабораторией.

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