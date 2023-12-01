Рынок «Садовод» решили не закрывать из-за пожара

МЧС РФ по г. Москве

Последствия пожара на территории московского торгового комплекса (ТК) «Садовод» будут устранены к субботе, 2 декабря, и работа рынка продолжится в прежнем режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу рынка.

«В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Сегодня и завтра комплекс продолжит работу в обычном режиме», — сказали в пресс-службе.

По их словам, 2 декабря будут работать все корпуса, кроме тех, в районе которых произошел пожар.

«Администрация приложит все усилия для оперативного устранения последствий», — пообещали в организации.

Пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке столицы произошел днем 1 декабря. Территорию охватил густой серо-черный дым. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.

При этом «Садовод» продолжал работать, не смотря на ЧП.

Пожар в торговом комплексе удалось ликвидировать в 17:03 мск.

Ранее сообщалось, что в Петербурге взорвался баллон с химикатами при пожаре на мебельном заводе.