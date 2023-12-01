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В Москве пассажир упал на рельсы на желтой ветке метро

Дептранс Москвы: пассажир упал на пути на Калининской линии метро

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Денис Воронин/Агентство «Москва»

Интервалы движения поездов на желтой ветке московского метрополитена временно увеличены. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.

В заявлении указано, что один из пассажиров упал на рельсы на восточном участке Калининской линии. При этом в ведомстве не уточнили, на какой именно станции произошел инцидент.

«На восточном участке Калининской линии (8) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в публикации.

Другие подробности о ситуации в московском метрополитене пока не уточняются.

30 ноября жителей и гостей российской столицы предупредили об изменении графика движения поездов первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). По данным газеты «Известия», изменения будут действовать до 8 декабря.

Как уточнялось в материале, решение о корректировке графика движения поездов было принято в связи с обновлением инфраструктуры. Работы проводятся на участке пути между Бескудниково и Лобней.

Ранее на станции московского метро «Печатники» столкнулись два поезда.

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