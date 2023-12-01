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Социолог объяснил любовь россиян к Сталину

Социолог Дарханов заявил, что мало кто из россиян хочет сталинских репрессий

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Большинство россиян относится к фигуре Иосифа Сталина положительно, но это не означает идейного сталинизма. Об этом заявил «Газете.Ru» социолог независимой исследовательской группы Russian Field Илья Дорханов.

«Я бы не назвал отношение россиян к Сталину неким идейным сталинизмом. Кто бы что ни говорил на опросах, мало кому из россиян действительно хочется мобилизационной экономики, массовых репрессий, ограничений на разводы или смену работы — пусть даже ради тех или иных государственных достижений», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что как символ Сталин скорее воплощает ответ на ряд социальных запросов, возникающих у части населения страны.

«Скорее Сталин воплощает, с одной стороны, идею сильного государства, способного отстаивать свои интересы на международной арене, а с другой — представление об утраченном социальном государстве с высоким уровнем социальной мобильности, регулярными снижениями цен и так далее. И неважно, насколько эти представления соответствуют тогдашней действительности», — утверждает эксперт.

По словам Дорханова, «низовой сталинизм» имеет место, но памятники Сталину ставят в основном активисты и реже — местные власти.

«Повторюсь, во многом это следствие не столько позитивного отношения к Сталину как таковому, сколько поддержка тех ценностей, которые проецируются массовым сознанием на Сталина, «аватарой» которых он является», — подытожил социолог Russian Field.

По данным опроса Russian Field, проведенного в августе 2023 года, 65% респондентов положительно относились к Сталину как к исторической фигуре, 20% — отрицательно, 14% затруднились ответить.

О том, почему в России снова ставят памятники вождю, читайте в материале «Газеты.Ru.

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