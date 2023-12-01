Туристов предупредили о закрытии Комендантского подъезда в Эрмитаже

Музей Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил посетителям о временном закрытии Комендантского подъезда из-за ремонта гардероба, который стартовал 1 декабря, передает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По данным издания, подъезд будет недоступен вплоть до 18 декабря. Петербуржцев и гостей города приглашают пройти в музей через Малый Эрмитаж (Шуваловский проезд/Миллионная ул. 37/Дворцовая наб. 36).

Уточняется, что информация актуальна для прохода организованных групп на обзорные и детские экскурсии, для посещения Бриллиантовой кладовой, а также для держателей карт Клуба Друзей Эрмитажа и JTI.

В 2023 году Государственный Эрмитаж попал в топ-99 достопримечательностей мира. Составители списка опирались на упоминание достопримечательностей в Tripadvisor, Google и TikTok.

Ранее Эрмитаж представил NFT-копии шедевров музея.