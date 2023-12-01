Кинолог рассказал, как подружить кошку с собакой

Многие люди отказываются заводить кошку с собакой одновременно, однако между ними нет никакой генетической вражды, и при правильном подходе питомцы могут не только уживаться, но и дружить. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Главная цель хозяина — это не настаивать на крепкой дружбе собаки и кошки, а добиться хороших или нейтральных отношений между животными», — отметил кинолог.

При знакомстве кошки с собакой он посоветовал разграничить территорию, следить за конфликтными ситуациями, а также уделять внимание обоим питомцам. Если знакомство и период адаптации прошли успешно, в дельнейшем совместная жизнь животных не будет доставлять хлопот, заключил специалист.

До этого Голубев объяснил, как меняется жизнь человека, решившего завести собаку. По его словам, распорядок дня становится насыщеннее и интереснее. Эксперт подчеркнул, что с появлением питомца, важно выстроить режим, который был бы удобен как ему, так и хозяину.

До этого кинолог рассказал о правилах, которые важно соблюдать при покупке собаки. По его словам, проверенного заводчика можно найти на крупных кинологических выставках, а также через опытных собаководов.

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