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В Москве на рынке «Садовод» локализовали пожар

В МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке «Садовод»

Пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод» в Москве. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram-канале.

До этого в МЧС сообщили, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка и плотная застройка.

Также в МЧС сообщили, что для тушения пожара на вещевом рынке «Садовод» спасатели используют систему «Кобра», которая позволяет тушить возгорание через отверстие, не заходя в помещение.

1 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы.

Также на «Садоводе» рассказали, что горящий рынок продолжает спокойно работать.

Ранее владелец сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону пожаловался на угрозы.

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