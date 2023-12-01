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Медведев обратился к депутатам из-за проблем россиян

Медведев призвал депутатов «Единой России» решать проблемы россиян в ходе приемов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи с гражданами призвал однопартийцев в Госдуме, в Совете Федерации и фракции в регионах включиться в работу по решению проблем россиян. Слова политика приводит ТАСС.

Медведев напомнил, что 1 декабря стартовала декада приемов граждан. По его словам, принимать людей будут губернаторы, депутаты Госдумы, сенаторы, представители министерств и ведомств.

«Проблемы, которые требуют уже общегосударственного решения. Нужно сосредоточиться на анализе, на системном решении вопросов, которые касаются многих людей в нашей стране», — заявил Медведев.

Глава ЕР указал однопартийцам, что каждому из них необходимо подключиться к работе по решению проблем жителей России.

Он заверил, что партия «Единая Россия» является ведущей политической силой в стране, пользуется уважением и доверием в обществе.

До этого Медведев анонсировал совещание с главами Сибирского федерального округа (СФО) по комплектованию Вооруженных сил контрактниками.

Ранее Медведев поручил быстро наладить массовое производство небольших дронов для СВО.

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