Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подростки, торговавшие поддельными духами, подрались с охраной ТЦ в Екатеринбурге

В екатеринбургском ТЦ толпа подростков подралась с охранниками и попала на видео

close
100%
Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург' class="item-image" >
Телеграм-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург

В Екатеринбурге подростки подрались с охраной и открыли стрельбу в торговом центре. Об этом E1.RU рассказал один из очевидцев инцидента.

Конфликт между несовершеннолетними посетителями и охранниками произошел в торговом центре «Гринвич». По словам свидетелей, сотрудники ТЦ увидели, как подростки продают поддельную туалетную воду, и попросили их удалиться. Те отказались, после чего завязалась ссора, закончившаяся дракой.

«Ор стоял невозможный. Один из цыганят распылил баллончик. От запаха этого чуда все посетители, находившиеся рядом, начали кашлять. Потом их все-таки выгнали, но они вернулись и устроили стрельбу в дежурке охраны», — объяснил очевидец.

По имеющимся данным, в потасовке участвовали около девяти нападавших и почти двадцать охранников. Злоумышленников задержали, ими оказались приехавшие в столицу Урала жители южных регионов России. Их отправили в изолятор.

Ранее в московском кафе подростки подрались из-за рисунков пауков на одежде.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий