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Анонсировано введение в России медицинского осмотра работников

Голикова анонсировала введение в России обязательного диспансерного наблюдения

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Диспансерное наблюдение за работающими россиянами с отдельным тарифом системы обязательного медицинского страхования (ОМС) введут в стране в 2024 году. Об этом сообщила зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим <...> диспансерное наблюдение», – пояснила чиновник.

Она добавила, что медицинское наблюдение сотрудника на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением работодателя, так и путем заключения договора с медицинской организацией, в которой сотрудник и будет проходить диспансеризацию.

По словам Голиковой, в программе с отдельным тарифом ОМС также предусмотрена диспансеризация мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

До этого врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что диспансеризация поможет снизить риск развития инсультов.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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