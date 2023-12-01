Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать

Маленький детеныш панды из Московского зоопарка начал ползать. Об этом в своем Telegram-канале сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, для комфортного размещения панд, в том числе и детенышей, подготовили специальное теплое покрытие пола в вольере. Это экологичный наливной пол, который легко чистить и дезинфицировать. Покрытие обеспечивает необходимое сцепление для детеныша, чтобы сильно не скользили лапы.

Как отметила Акулова, это важный этап в развитии животного, когда малышка способна доползти до мамы самостоятельно. Зоологи отметили, что детеныш развивается правильно, хорошо сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед.

До этого Московский зоопарк показал видео, на котором у детеныша панды прорезались зубы. Первые зубы зоологи заметили на плановом осмотре детеныша, приуроченном к трем месяцам со дня рождения панденка.

В конце августа у самца Жуи и самки Диндин из Московского зоопарка родилась девочка-панденок. Она стала первым в истории детенышем панды, родившимся в России. Ее родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее Московский зоопарк публиковал видео игры панды Диндин с панденком.