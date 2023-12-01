Кузбассец привязал бывшую жену к дереву в лесу за отказ возобновить отношения

В Кузбассе мужчина привязал бывшую жену к дереву в лесу за отказ возобновить отношения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, 25-летний мужчина во время прогулки с экс-супругой по лесу предложил ей возобновить отношения. Однако девушка ему отказала, и тогда кузбассец привязал ее к дереву при помощи проводов, которые взял из автомобиля, и скотча. Россиянин оставил бывшую жену там и уехал, но вернулся за ней через некоторое время, освободил и вернул домой.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконном лишении свободы. Сообщается, что он сотрудничает со следствием. Кузбассец подробно рассказал сотрудникам правоохранительных органов о произошедшем.

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