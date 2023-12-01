Владелец сгоревшей точки на рынке «Темерник» обвинил в поджоге «коррумпированные власти»

Владелец сгоревшей торговой точки на ростовском рынке «Темерник» Максим рассказал «Газете.Ru», что для него ущерб от пожара составил около 4 млн рублей, спасти товар ему не удалось. Он предположил, что рынок подожгли «коррумпированные чиновники».

«Будем писать заявление в полицию. Это был поджог местных наших коррумпированных чиновников, которые пытались от нас избавиться уже лет семь. У нас были женские и мужские вещи, пожар нанес нам ущерб более 3-4 млн рублей. Спасти ничего не удалось. Нам не дали такой возможности», — сказал он.

Еще одна владелица торговой точки Тома рассказала «Газете.Ru», что во время пожара люди суетились и пытались спасти товар. По ее словам, сейчас рынок частично открыт, но там пахнет гарью и нет электричества.

«Паника присутствовала, все бегали и суетились. Люди спасали свой товар, и мы не исключение, тоже вывезли на всякий случай. В этот раз повезло, все уцелело, но у пострадавших людей в одном контейнере сумма ущерба может доходить и до пяти миллионов. Причина возгорания неизвестна, но очень странно, что именно этот же участок земли горел в 2017 году. Минут 40 как открыли «Оранжевый» и «Восточный» рынок, но пока стоит дым и гарью сильно пахнет. Уже начали пускать людей, но пока нет света на рынке», — отметила она.

Вечером 30 ноября вещевые павильоны загорелись на улице Миронова, 12/5 в Ростове-на-Дону, где расположен рынок «Темерник». Возгоранию был присвоен третий ранг. ГИБДД перекрыла четыре улицы на подъездах к горящему рынку — Лелюшенко, Миронова, Днепровский и Каскадную. Возгорание локализовали на площади 4 тыс. кв. м.

Директор рынка Шамиль Карабашев рассказал порталу 161.ru, что с середины ноября получал угрозы от одного из ростовских предпринимателей. По словам Карабашева, после начала пожара на рынке угрожавший предприниматель написал ему, что это он поджег «Темерник».

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают площадь, превышающую размеры Индии.