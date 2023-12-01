Суд оштрафовал осужденного за фейки Илью Яшина* за нарушение закона об иноагентах

Бабушкинский суд Москвы оштрафовал бывшего муниципального депутата столицы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) на 45 тыс. рублей из-за того, что он не использовал маркировку иноагента в своих публикациях в социальных сетях. Об этом представитель суда сообщил ТАСС.

Отмечается, что Яшин виновен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента).

В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Кроме того, политику запретили в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, зачтется в срок наказания из расчета день за полтора. Также ему должны были вернуть изъятый мобильный телефон.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие у Яшина судимостей, положительные характеристики от коллег и наличие престарелых родителей.

23 ноября сообщалось, что Яшина перевели в смоленскую колонию.