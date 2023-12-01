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Врач-диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты полезными

Диетолог Королева: ингредиенты в салатах можно менять на более полезные

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Pravda Komsomolskaya/Russian Look

На новогоднем столе у россиян традиционно пользуются популярностью такие салаты, как оливье, крабовый, сельдь под шубой и другие подобные. Один из самых вредных ингредиентов, который их объединяет, — это майонез. Подобную ему заправку можно изготовить дома, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Заменять можно и другие составляющие, отметила она в беседе с Общественной службой новостей.

Магазинный майонез чаще всего содержит вредные для сердечно-сосудистой системы трансжиры, много соли, а также пальмовое масло, которое прошло обработку высокими температурами и водородными ионами, отметила Королева. Для домашнего майонеза есть много рецептов, делается он довольно просто, добавила она.

Заменять можно и другие ингредиенты, добавила диетолог. К примеру, в салате оливье.

«Вместо колбасы можно воспользоваться мясом птицы: курицей или индейкой. Тем, у кого есть возможность купить морепродукты, можно воспользоваться крабовым мясом, — отметила она. — Вместо соленого огурца можно положить свежий огурец. Даже вместо картофеля для людей, у которых есть метаболические проблемы – например, сахарный диабет или инсулинорезистентность, – можно класть топинамбур».

Зеленый горошек для салатов предпочтительнее покупать замороженный, а не консервированный, так как в нем много уксуса и соли, считает Королева. Она также посоветовала заранее продумать новогоднее меню, стремясь сделать его наиболее полезным.

Напомним, чтобы избежать набора лишнего веса в праздники, диетологи также рекомендуют сократить потребление алкоголя, так как он содержит большое количество сахара.

Россиян ранее предупредили, что в этом году популярные праздничные салаты – оливье и сельдь под шубой –стали на 30-40% дороже, чем в прошлом.

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