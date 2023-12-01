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Россиянам рассказали о погоде на ближайшие две недели

Синоптик Леус: усиление мороза ожидается в Москве в ближайшие две недели

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В ближайшие две недели в центре европейской части России ожидаются снегопады и постепенное усиление мороза. Об этом kp.ru рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«У нас же среднесуточная температура в отдельные дни ноября соответствовала норме на конец декабря и начало февраля — то есть это самый холодный период года. Эти тенденции продолжаться в первой декаде календарной зимы. Ближайшие 3-4 дня будут довольно снежными. <...> А температура будет постепенно понижаться», — уточнил синоптик.

Во второй декаде декабря прогнозируется малое количество осадков. Леус добавил, что до Нового года в Москве будут как 15-20 градусные морозы, так и оттепели.

«Единственное, что можно сказать определенно: снег, который мы видим — он уже не растает и будет с нами до весны», — заключил он.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Евгеньевич Варакин до этого говорил, что в декабре в Московском регионе, большинстве субъектов ЦФО, а также на севере и востоке Приволжского округа, до центральной черноземной зоны ожидается температура воздуха, соответствующая климатической норме.

Ранее москвичам рассказали о погоде в пятницу.

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