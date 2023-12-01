СМИ сообщают, что финны не могут посетить родину из-за закрытия границ

Согласно информации газеты Iltalehti, гражданам Финляндии, проживающим в России, теперь стало значительно сложнее посещать родину из-за закрытия финско-российской границы. Журналисты взяли интервью у финского предпринимателя Яна Хави, который проживает с семьей в Санкт-Петербурге, но регулярно ездит на родину по рабочим делам.

Хави выразил свое недовольство и задал вопрос: «Почему для граждан Финляндии нельзя открыть хотя бы один пункт пропуска?». Он также отметил, что не может воспользоваться автомобильным паромом через Эстонию, так как это балтийское государство не позволяет проезд машинам с российскими номерами.

Предприниматель подчеркнул, что текущий режим закрытия границ даже строже, чем во время пандемии, и отметил, что тогда у проживающих в России финнов было исключение. Он обратился к правительству Финляндии, просив их не наказывать их.

Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой, и это решение вступит в силу 24 января 2024 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки порядка трех миллиардов евро. Он отметил, что такое решение правительства Финляндии, опуская «железный занавес», наказывает прежде всего своих граждан и лишает страну возможности развиваться.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.