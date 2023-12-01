Россияне стали чаще пользоваться услугами мастеров по ремонту

В конце ноября заметно вырос интерес россиян к услугам мастеров по ремонту и домашнего персонала. Это показало исследование сервиса Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, по сравнению с последней неделей октября, в ноябре спрос на ремонт бытовой техники вырос на 38%, а услуги поваров и помощников по дому россияне искали чаще на 29% и 27% соответственно.

Например, услуги сантехников россияне искали чаще на 29%, электриков на 31%, ремонтом мебели интересовались на 32% больше, а ремонт и установка дверей показали рост на 33%. Больше всего в категории мастеров по дому вырос спрос на специалистов по ремонту бытовой техники — на 38%.

На 8% стали чаще искать услуги по выгулу собак. На 19% вырос спрос на специалистов по клинингу, а домработниц в конце ноября искали на 26% чаще. Самый заметный рост интереса среди услуг домашнего персонала отмечен к помощникам по хозяйству (+27%) и поварам (+29%).

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