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Четверть айтишников проводят на работе свыше 8 часов

Четверть российских айтишников работают более 8 часов в день

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Depositphotos

Практически четверть (23%) IT-специалистов проводят на работе более 8 часов, а около трети (30%) работает в ненормированном графике. Это показало исследование GeekBrains, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным опроса, 43% айтишников выбирают хобби, которые помогают в саморазвитии и личностном росте. В свободное время респонденты предпочитают заниматься спортом (в качестве хобби его выбрали 45% опрошенных) и чтением книг (41%). Чуть реже они выбирают просмотр фильмов и сериалов (38%) и компьютерные игры (37%). Среди тех, кто занимается коллекционированием, больше всего респондентов собирают денежные купюры и монеты (11%), а также книги (10%). Самым редким хобби среди айтишников оказалась рыбалка — ей увлекаются лишь 3% опрошенных.

Абсолютное большинство готовы помогать своим родственникам и друзьям — 59% положительно относятся к бытовым просьбам, косвенно связанным с IT, например, переустановить программу или помочь с настройкой роутера. Только 1% опрошенных крайне негативно относится к таким задачам, так как они не связаны с их специальностью.

Большинство студентов уделяют время своему увлечению несколько раз в неделю (так заявили 43% опрошенных). При этом для 61% респондентов наличие хобби позволяет повышать собственную продуктивность и эффективность в рабочее время. Для отвлечения от работы хобби используют лишь 20% респондентов, а 43% видят в этом потенциал для саморазвития и личностного роста.

Изучение иностранных языков входит в топ-10 излюбленных хобби IT-специалистов, их изучают 22% опрошенных. Самыми популярными традиционно являются английский язык (его выбирают 18% учащихся) и немецкий (его выбирают 5%). Третьим по популярности оказался корейский язык (4%), а вот турецкий язык выбрали лишь 3% респондентов.

Ранее в IT-компании развенчали миф о плюсах брака с программистом.

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