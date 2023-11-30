Пропавшую в Калужской области девочку нашли в соседнем регионе

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка была найдена в соседнем регионе.

«Неравнодушные граждане заметили плачущую девочку в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части. О произошедшем они сообщили полицейским. В настоящее время девочке ничего не угрожает. Скоро ее отвезут домой. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства», — написала Волк.

До этого Следственное управление СК России по региону сообщало, что пропавшую в Калужской области девочку нашли.

Ребенок пропал 29 ноября в городе Козельск. Девочка отправилась в школу и не вернулась домой. В день пропажи на ней была золотистая куртка, черная шапка, черные брюки и белые сапоги.

Как сообщал Telegram-канал Baza, неизвестные написали матери девочки и заявили, что она находится у них. Они поставили условие, что вернут ребенка только в случае, если получат 1,5 млн рублей в криптовалюте на указанный счет. Несмотря на требования не обращаться в полицию, мать написала заявление. Было возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Волонтеры и правоохранители организовали поиски восьмилетней школьницы.

Telegram-канал Shot также писал, что на причастность к похищению школьницы проверяют ее отца, который отбывает наказание в колонии. 37-летний мужчина ранее был неоднократно судим за кражи, угон и мошенничество. По данным Shot, он мог удаленно организовать похищение дочери.

Ранее трое россиян похитили подростка и вымогали у него деньги.