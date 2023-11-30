Соцсети удивила женщина, вымывшая рождественскую елку в ванне

Пользователей соцсетей удивила женщина из Англии, которая вымыла рождественскую елку в ванне, пишет Mirror. Люди не понимают, зачем она это сделала, а британка уверена — так дерево будет чище.

Женщина опубликовала в соцсетях кадры с мытьем елки и рассказала подписчикам. что считает необходимым почистить дерево именно таким способом, потому что на нем скапливается много грязи и пыли.

Чтобы подтвердить свои слова, британка показала, как грязь с дерева стекает в канализацию. Правда, ее подписчиков такая картина не убедила. Люди уверены, что женщина была занята бесполезным делом.

«Это мой начальник пытается найти для меня задания, когда работа идет медленно», — шутят комментаторы.

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