Ревнивая россиянка обвинила мужчину в попытке изнасилования узнав о новой пассии

В Мурманской области женщина решила проучить возлюбленного и написала на него заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Полярного районного суда региона.

Инцидент произошел в городе Полярном, в сентябре. Местная жительница пригласила мужчину к себе домой, чтобы обсудить отношения. Во время беседы россиянин признался, что у него появилась новая возлюбленная.

Ревнивая женщина решила проучить партнера, поэтому отправилась в правоохранительные органы и сообщила, что любимый человек попытался ее изнасиловать. В ходе проверки выяснилось, что слова женщины не соответствуют действительности.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Подсудимая призналась в преступлении. Женщине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге отец обвинил жителя Краснодара в изнасиловании дочери-инвалида.