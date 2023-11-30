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Ревнивая россиянка обвинила мужчину в попытке изнасилования узнав о новой пассии

Под Мурманском женщина из-за ревности обвинила любимого в попытке изнасилования

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В Мурманской области женщина решила проучить возлюбленного и написала на него заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Полярного районного суда региона.

Инцидент произошел в городе Полярном, в сентябре. Местная жительница пригласила мужчину к себе домой, чтобы обсудить отношения. Во время беседы россиянин признался, что у него появилась новая возлюбленная.

Ревнивая женщина решила проучить партнера, поэтому отправилась в правоохранительные органы и сообщила, что любимый человек попытался ее изнасиловать. В ходе проверки выяснилось, что слова женщины не соответствуют действительности.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Подсудимая призналась в преступлении. Женщине назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге отец обвинил жителя Краснодара в изнасиловании дочери-инвалида.

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