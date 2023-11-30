В прокуратуре считают, что ограбление Олега Митволя было организовано из СИЗО

В организации ограбления бывшего федерального чиновника Олега Митволя подозревают неоднократно судимого 41-летнего мужчину, который в это время находился в СИЗО. Об окончании следствия со ссылкой на представителя прокуратуры рассказывает «Коммерсантъ».

«Следствие установило, что по поддельному паспорту экс-чиновника, а ныне бизнесмена злоумышленники заказали у сотового оператора дубликат сим-карты и таким образом получили доступ к его мобильному банку. Криминальную схему, по версии следствия, организовал неоднократно судимый Тимофей Шугаев, сам находившийся во время совершения преступления в московском следственном изоляторе», — говорится в публикации.

Со счета Митволя пропали 30 млн рублей. В это время он также находился в следственном изоляторе.

В публикации уточняется, что фиктивный документ вместе с заявлением о восстановлении сим-карты один из злоумышленников представил в офисе оператора сотовой связи в подмосковном Павловском Посаде. С разрешения кредитной организации они заменили привязанный к банковскому счету номер телефона и таким образом получили доступ в «личный кабинет» интернет-банка.

После чего сбережения Митволя были переведены на подконтрольные злоумышленникам счета и обналичены.

14 сентября бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект САО Москвы Олег Митволь был приговорен к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве. Его признали виновным в хищении средств при строительстве метро в Красноярске. Суд постановил также взыскать с Митволя 952 млн рублей по гражданским искам.

23 ноября судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда вернула дело в суд первой инстанции из-за допущенных нарушений.

Ранее бывшая супруга Олега Митволя попросила суд отменить решение о разводе.