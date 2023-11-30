Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В прокуратуре считают, что ограбление Олега Митволя было организовано из СИЗО

«Коммерсантъ»: в хищении 30 млн руб. у Олега Митволя подозревают мужчину из СИЗО

close
100%
Илья Наймушин/РИА Новости

В организации ограбления бывшего федерального чиновника Олега Митволя подозревают неоднократно судимого 41-летнего мужчину, который в это время находился в СИЗО. Об окончании следствия со ссылкой на представителя прокуратуры рассказывает «Коммерсантъ».

«Следствие установило, что по поддельному паспорту экс-чиновника, а ныне бизнесмена злоумышленники заказали у сотового оператора дубликат сим-карты и таким образом получили доступ к его мобильному банку. Криминальную схему, по версии следствия, организовал неоднократно судимый Тимофей Шугаев, сам находившийся во время совершения преступления в московском следственном изоляторе», — говорится в публикации.

Со счета Митволя пропали 30 млн рублей. В это время он также находился в следственном изоляторе.

В публикации уточняется, что фиктивный документ вместе с заявлением о восстановлении сим-карты один из злоумышленников представил в офисе оператора сотовой связи в подмосковном Павловском Посаде. С разрешения кредитной организации они заменили привязанный к банковскому счету номер телефона и таким образом получили доступ в «личный кабинет» интернет-банка.

После чего сбережения Митволя были переведены на подконтрольные злоумышленникам счета и обналичены.

14 сентября бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект САО Москвы Олег Митволь был приговорен к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве. Его признали виновным в хищении средств при строительстве метро в Красноярске. Суд постановил также взыскать с Митволя 952 млн рублей по гражданским искам.

23 ноября судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда вернула дело в суд первой инстанции из-за допущенных нарушений.

Ранее бывшая супруга Олега Митволя попросила суд отменить решение о разводе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий