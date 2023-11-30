В Госдуме разработают поправки о защите биометрических данных

Ко второму чтению законопроекта об ужесточении ответственности за утечку персональных данных в нем появятся положения о биометрии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает депутат ГД Александр Хинштейн.

«Ко второму чтению постараемся доработать поправку. В законопроекте об оборотных штрафах за повторные утечки персональных данных, который будет внесен 4 декабря, темы биометрических данных нет. Защита такой информации нужна», — говорится в публикации.

Хинштейн поясняет, что в дальнейшем предполагается установить административную ответственность за размещение и обновление банками, МФЦ, иными организациями данных в Единой биометрической системе с нарушением требований.

За правонарушение будет предусмотрен штраф: на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн. рублей.

16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о доступе силовиков к базам данных. Новые нормы предоставляют силовым ведомствам доступ к государственным, муниципальным и другим информационным системам для обезличивания ведомственной принадлежности сотрудников.

9 ноября Роскомнадзор поддержал законопроект, направленный на ужесточение ответственности за незаконную обработку биометрических данных.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил список компаний, которые сами могут определять раскрываемую информацию.