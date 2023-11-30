В погранслужбе Финляндии описали сложности работы на границе с Россией

Сотрудники пограничной службы вынуждены работать в исключительной ситуации. Об этом написала «Фонтанка.ру».

Сейчас все пункты пропуска на границе Финляндии и России закрыты кроме того, по которому курсируют грузовые поезда.

По данным источника, тех, кто просит убежища, готовы пропустить только при условии, что они находятся в очень уязвимом положении. Это могут быть дети или беременные женщины.

«Если российские власти разрешают этим людям движение до пункта пропуска на финской границе, зная, что все МАПП закрыты, то именно на них лежит ответственность. Но мы выполним свои обязательства», — заявил замкомандующего финкой погранслужбы Юкка Луккари.

Также работник службы не исключает агрессии на международной границе.

29 ноября Россия получила ноту от посольства Финляндии в Москве о решении финской стороны закрыть последний пункт пропуска на границе двух стран «Райа-Йоосеппи» 30 ноября. Официальной причиной названа миграционная угроза из третьих государств. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ограничения будут действовать до 14 декабря.

В то же время глава МВД Латвии Рихардс Козловскис заявил, что республика не будет закрывать все пограничные пункты на границе с Россией и Белоруссией, поскольку потоки нелегальной миграции уменьшились.

Ранее Польша решила помочь Финляндии охранять границу с Россией.