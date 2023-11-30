Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против блогера Хилми Форкса

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера Хилми Форкса. Об этом сообщает ведомство в официальных соцсетях.

По версии прокуратуры, в ноябре 2022 года он изготавливал материалы порнографического содержания, которые в последствии размещал в свободном доступе в своих социальных сетях. Таким образом, с роликами мог ознакомиться неограниченный круг лиц.

«Прокурор вручил фигуранту копию обвинительного заключения и в ближайшие время направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», – сообщается в публикации.

Ранее блогера Хилми задержали по подозрению в распространении порнографии с самим собой. Мужчина известен своими роликами, в которых провоцирует окружающих на конфликты. Соответствующее поведение уже становилось причиной штрафов и задержаний.

Ранее в МВД приняли 12 новых заявлений на блогера Аяза Шабутдинова.