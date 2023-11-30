Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму мужчину проверят на пропаганду нацизма после визита в больницу

В Крыму мужчину проверят на пропаганду нацизма из-за татуировок

close
100%
Depositphotos

Житель Крыма привлек внимание правоохранительных органов после госпитализации в местную больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Бахчисарайском районе. Мужчину госпитализировали, во время осмотра в больнице врачи заметили на его теле свастику и другие нацистские символы.

После операции 56-летний пациент рассказал о том, что сделал татуировки в молодости, когда находился в местах лишения свободы. На данный момент он является пастухом.

Правоохранители организовали проверку на пропаганду нацизма. В рамках законодательства, он может получить административный штраф.

Ранее в Москве суд оштрафовал учителя, который нарисовал свастику на доске в школе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий