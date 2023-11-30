В Крыму мужчину проверят на пропаганду нацизма после визита в больницу

Житель Крыма привлек внимание правоохранительных органов после госпитализации в местную больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Бахчисарайском районе. Мужчину госпитализировали, во время осмотра в больнице врачи заметили на его теле свастику и другие нацистские символы.

После операции 56-летний пациент рассказал о том, что сделал татуировки в молодости, когда находился в местах лишения свободы. На данный момент он является пастухом.

Правоохранители организовали проверку на пропаганду нацизма. В рамках законодательства, он может получить административный штраф.

Ранее в Москве суд оштрафовал учителя, который нарисовал свастику на доске в школе.