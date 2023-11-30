В России поддержали отмену наказаний за опоздание на работу из-за непогоды

При опоздании человека на работу из-за плохой погоды наказывать его не нужно, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Так в беседе с RT он отреагировал на инициативу отменить взыскания за опоздания из-за погодных форс-мажоров. В этой идее, по мнению эксперта, есть «зерно истины».

«Работодателю уместно «закрыть глаза» на опоздания работников, произошедшие из-за внезапных изменений погодных условий, особенно, если речь идет о таких природных явлениях, как наводнения, ураганы и прочие стихийные бедствия», — подчеркнул Орлов.

В последнее время погода часто преподносит жителям «сюрпризы», напомнил он. Однако такие опоздания не должны становиться систематическими, отметил эксперт.

«Одно дело опоздание из-за «черной метели», парализовавшей движение в столичном мегаполисе несколько дней назад, другое — из-за небольшого снегопада», — привел он пример.

При принятии этой инициативы потребуется разработать критерии, по которым подобные опоздания будут считаться оправданными, заключил политолог.

Напомним, отменить взыскания за опоздания из-за плохой погоды предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он напомнил, что при получении работником в течение года двух взысканий из-за опозданий его могут уволить.

Напомним, треть россиян считают, что работодатель должен компенсировать затраты на транспорт.