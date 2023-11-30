Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иск о запрете ЛГБТ в России рассматривают без ответчика

Верховный суд рассматривает иск о признании ЛГБТ экстремистским без ответчика

close
100%
Depositphotos

Рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика. Об этом сообщили РИА Новости в Верховном суде РФ.

В суде пояснили, что в заседании участвует только представитель Минюста. Также дело маркировано грифом «секретно», поэтому все проходит в закрытом режиме и журналистов пустят только на оглашение решения, отметил источник.

17 ноября министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России. Согласно данным Минюста, заседание по этому вопросу состоится в Верховном суде РФ 30 ноября.

Однако до этого вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой отделить символ радуги от принадлежности к ЛГБТ-сообществу. Даванков отметил, что после принятия в декабре прошлого года закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России граждане чаще стали жаловаться полиции и Роскомнадзору на пропаганду ЛГБТ, в том числе на изображения с радугой: на логотипах, продуктах или произведениях искусства.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий