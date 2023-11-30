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Неизвестный сжег шкаф с архивными документами в сельсовете

Shot: в Курганской области неизвестный поджег архивные документы

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Freepik.com

В селе Ковриги Курганской области устанавливаются обстоятельства поджога шкафа с архивными документами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в здании администрации Коврижского сельсовета, неизвестный злоумышленник вскрыл замок на входной двери и пробрался в один из кабинетов.

Он поджег шкаф, в котором хранились архивные документы и скрылся. Возгорание удалось быстро потушить, сгорела лишь обшивка шкафа и напольное покрытие. Поджигателя ищут.

Ранее неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции в Дагестане.

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