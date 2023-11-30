На МЦД-1 изменится расписание поездов с 30 ноября по 8 декабря

С 30 ноября по 8 декабря 2023 года поезда первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут курсировать по измененному расписанию из-за обновления инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней. Об этом сообщает газета «Известия».

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 по будням с 19:00 до 6:00. На Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены, а после 22:00 часть поездов отменена.

На Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены.

Пути на участке от Бескудниково до Лобни будут по очереди закрываться по будням в ночные часы.

Работы необходимы для обновления инфраструктуры на этом участке. Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусом №1195 от станции метро «Ховрино», уточнило издание.

Также сообщалось, что с 1 декабря начнут действовать изменения для пользователей «Тройки». Залоговая стоимость транспортной карты составит 150 рублей, кроме того, для пассажиров Московских центральных диаметров с этого дня изменится правило разблокировки карты.

В этом году на шести направлениях пригородного ж/д сообщения появилась возможность ездить по «Тройке». Пассажиры МЦД с помощью карты могут экономить до 75% в поездках в Московской области. При этом некоторые пассажиры намеренно не оплачивают поездки полностью — они не прикладывают карту к валидатору на выходе со станций и каждый раз покупают новую «Тройку», так как ее цена ниже, чем поездка из Москвы в дальний пригород.

Ранее глава столичного Дептранса Ликсутов рассказал о популярности МЦД среди москвичей.