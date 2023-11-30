На Украине появился рынок поврежденного и разрушенного во время боевых действий жилья, где предприниматели приобретают руины с надеждой на получение компенсации от государства. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

Правительство Украины заявляло о намерении возместить стоимость поврежденного или разрушенного во время боевых действий жилья с учетом его прежней рыночной стоимости, начиная от 500 долларов за квадратный метр.

«На Украине появились покупатели поврежденного или полностью разрушенного жилья, вызванного войной», — отмечается в сообщении издания. Также утверждается, что появились инвесторы, готовые массово приобретать документы на разрушенную недвижимость. Цены в основном варьируются от 50 до 150 долларов за квадратный метр, но можно найти объекты с ценой и от 20 долларов за квадратный метр. Таким образом, в случае успеха «инвесторы» могут получить значительную прибыль, превышающую вложения в десятки раз, утверждает издание.

Отмечается, что, согласно действующему украинскому законодательству, компенсация полагается только собственникам, которые владели недвижимостью на момент ее повреждения. Но предприниматели, по-видимому, уже находят способы обойти это ограничение.

Ранее сообщалось, что директору Центрального разведывательного управления США Уильяму Бернсу поручено «заморозить» конфликт на Украине. Об этом написал в социальной сети X немецко-финский бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. По его словам, Берн отправился на Украину, чтобы сообщить президенту Украины Владимиру Зеленскому, «что его время вышло». Дотком утверждает, что украинский конфликт хотят заморозить, чтобы спасти низкие рейтинги президента США Джо Байдена.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.