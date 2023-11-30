Треть россиян считают, что работодатель должен компенсировать затраты на транспорт

Около трети (30%) опрошенных россиян разделяют мнение, что работодатель должен компенсировать сотрудникам затраты на транспорт. Еще примерно столько же — 34% — поддерживают это, но только в определенных случаях — например, во время командировок и служебных поездок. Это показало исследование «Ситидрайв» и «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как показал опрос, более половины (59%) работодателей считают, что компенсация затрат на транспорт может мотивировать некоторые группы сотрудников, в то время как почти треть (30%) назвали это хорошей мотивацией для всех сотрудников. А 11% респондентов однозначно ответили, что такая компенсация не является способом мотивации.

В списке наиболее привлекательных и мотивирующих бонусов от компании особый интерес представляет корпоративный каршеринг — его оценила бы почти четверть всех сотрудников (23%). В числе самых впечатляющих бонусов опрошенные называли гибкий график работы (22%), оплата курсов, тренингов и семинаров для повышения квалификации (22%) и денежные премии (22%). Помимо этого, сотрудникам важны корпоративные путешествия (14%) и абонементы в спортзал, бассейны и йога-студии (10%). Еще 11% хотели иметь хорошую медицинскую страховку.

38% опрошенных сотрудников признались, что корпоративный каршеринг повысил бы их лояльность к работодателю, причем 37% открыто говорят — они хотели бы, чтобы их начальство взяло на себя траты на каршеринг. А вот о корпоративном такси сейчас мечтают лишь 17% опрошенных.

Самыми важными достоинствами корпоративного транспорта почти половина опрошенных руководителей (47%) считает позитивный имидж компании, 42% — экономию средств, 19% — возможность контролировать передвижения сотрудников, а 14% — гибкость. 7% опрошенных руководителей главным плюсом наличия такого транспорта считают уменьшение административной нагрузки на компанию, а 4% — поддержку экологии. Помимо этого, некоторые представители компаний среди плюсов чаще всего отмечали удобство трансфера при гибком графике работы сотрудников, а также организацию и оптимизацию деловых поездок.

Использовать каршеринг в рамках работы сотрудники хотят в командировках (34%), для поездок между офисом и домом (33%) и для служебных поездок и встреч (32%). Еще 12% отметили, что использовали бы корпоративный каршеринг для личных нужд.

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