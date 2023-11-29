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Путин указал на содержание в русском геноме хорошей информации

Путин заявил, что русский геном содержит «хорошую информацию»

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Русский геном содержит в себе «хорошую информацию». С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых, передал ТАСС.

Глава государства заметил, что «у русского человека <…> довольно сложный геном». Он уточнил, что на территории страны «все замешано».

«Информация такая хорошая там», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что компания «Роснефть» планирует направить на исследования в сфере генетики около 20 млрд рублей. Он напомнил, что несколько лет назад договорились с ведущими компаниями, чтобы они часть своих свободных ресурсов направляли на те виды деятельности, которые напрямую с их основной деятельностью не связаны, но представляют большой интерес для страны.

29 ноября Путин заявил о наличии научной основы тезиса о России как уникальной цивилизации.

Также Путин счел, что развитие генетики гарантирует судьбоносные преимущества странам.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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