Москвичей предупредили о рекордном росте сугробов до нормы конца зимы

Сильный снегопад ожидается в Москве в ближайшие сутки, сугробы вырастут до отметок, характерных для февраля. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столичном регионе выпадет 20% месячной нормы осадков. К 1 декабря высота снежного покрова достигнет нормы конца зимы.

Накануне Вильфанд не стал называть снегопад в Москве «черной метелью». Он подчеркнул, что этот термин используется на Крайнем Севере и не совсем корректно применять его к осадкам в столице.

До этого эксперт назвал автомобили, которые пострадают от снегопада сильнее всего. Аице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр обратил внимание, что прежде всего от буксования страдают роботизированные трансмиссии, особенно, если это семиступенчатый «робот» DSG концерна Volkswagen с сухими сцеплениями.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.