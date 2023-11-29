Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

close
100%
Ulf Mauder/Global Look Press

Движение машин по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на объекте транспортной инфраструктуры.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отметили в сообщении.

Причины остановки движения канал не назвал. Примечательно, что сообщение было опубликовано в 18:10. По состоянию на 18:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не зафиксировали.

В середине дня 28 ноября движение по Крымскому мосту также перекрывали. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили соблюдать спокойствие и следовать инструкциям работников транспортной безопасности. В сообщении также не уточнили причину остановки транспорта.

29 ноября военный эксперт призвал укреплять защиту Крымского моста.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий