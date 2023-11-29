На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение машин по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на объекте транспортной инфраструктуры.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отметили в сообщении.

Причины остановки движения канал не назвал. Примечательно, что сообщение было опубликовано в 18:10. По состоянию на 18:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не зафиксировали.

В середине дня 28 ноября движение по Крымскому мосту также перекрывали. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили соблюдать спокойствие и следовать инструкциям работников транспортной безопасности. В сообщении также не уточнили причину остановки транспорта.

29 ноября военный эксперт призвал укреплять защиту Крымского моста.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.