На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение машин по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на объекте транспортной инфраструктуры.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отметили в сообщении.
Причины остановки движения канал не назвал. Примечательно, что сообщение было опубликовано в 18:10. По состоянию на 18:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не зафиксировали.
В середине дня 28 ноября движение по Крымскому мосту также перекрывали. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили соблюдать спокойствие и следовать инструкциям работников транспортной безопасности. В сообщении также не уточнили причину остановки транспорта.
29 ноября военный эксперт призвал укреплять защиту Крымского моста.
Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.