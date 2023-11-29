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Главу ХАМАС пристыдила помогавшая много лет палестинцам израильская заложница

The Guardian: 85-летняя израильтянка пристыдила главу ХАМАС за атаку 7 октября

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Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Израильская активистка Йохевед Лифшиц, похищенная палестинскими радикалами с территории Израиля, рассказала, как она столкнулась с главой ХАМАС Яхьей Синваром в тоннеле под Газой и сказала, что ему должно быть стыдно за атаку 7 октября. Об этом сообщает The Guardian.

«Синвар появился через три-четыре дня после нашего прибытия. Я спросила его, как ему не стыдно поступать так с людьми, которые поддерживали мир все эти годы», — рассказала 85-летняя Лифшиц на акции за возвращение заложников.

Бывшая заложница добавила, что Синвар не нашел, что ей ответить.

«Он не ответил. Он молчал», – вспоминает Лифшиц.

Как сообщает издание, пожилая израильтянка на протяжении долгих лет выступала за мир с Палестиной. Вместе со своим 83-летним мужем Одедом, которого до сих пор удерживает ХАМАС, Лифшиц помогала больным палестинцам в секторе Газа добраться до больниц в Израиле.

В Минобороны Израиля признались, что не поверили угрозам лидера ХАМАС Яхьи Синвара об атаке на страну.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о прибытии на территорию Израиля 12 заложников из сектора Газа.

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