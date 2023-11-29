На Украине возник дефицит электроэнергии

На Украине наблюдается дефицит электроэнергии, пользователей призывают быть экономными, аварийная помощь поступает от операторов Румынии и Польши. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинская национальная энергокомпания «Укрэнерго».

«В энергосистеме сейчас сложилась тяжелая ситуация. Наш график [потребления] растет на глазах. Это означает, что потребителям сегодня утром и в течение дня нужно больше электроэнергии, чем могут произвести все украинские электростанции», — говорится в сообщении оператора.

Причиной такого положения дел названы погодные условия, в результате которых в сеть для обогрева одновременно включились тысячи потребителей.

При этом «Укрэнерго» отмечает, что солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте. По этой причине для балансировки энергосистемы включены поставки электроэнергии из Румынии и Польши.

27 ноября из-за непогоды в Полтавской области Украины были обесточены 437 населенных пунктов.

24 ноября сообщалось, что около трети оборудования, которым укомплектованы украинские теплоэлектростанции, имеют изношенное состояние, из-за чего без плановой подачи электроэнергии из соседних стран не обойтись.

Ранее власти Украины заявили, что ждут от США денег на восстановление энергетики.